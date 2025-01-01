edición general
40 meneos
40 clics

El fondo estatal de pensiones de Noruega retira sus inversiones en Israel [EN]

"Todas las inversiones en empresas israelíes que no estén incluidas en el índice de referencia de renta variable se venderán lo antes posible. Todas las inversiones en empresas israelíes que hayan sido gestionadas por administradores externos se trasladarán a la gestión interna. Estamos rescindiendo los contratos con los administradores externos en Israel."

| etiquetas: israel , gaza , genocidio , fondo noruego , inversiones , oljefondet
33 7 0 K 367 actualidad
5 comentarios
33 7 0 K 367 actualidad
alehopio #1 alehopio
Qué cunda el ejemplo!!!
5 K 56
javibaz #2 javibaz
Ya era hora.
3 K 40
Connect #3 Connect
70.000 muertos les ha costado a este Fondo retirar sus inversiones. Pues ya es tarde señores. Han apòyado el asesinato de 70.000 palestinos y la mutilación de miles de niños y niñas.
2 K 39
#4 MPR
Ea, les ha costado lo suyo tomar la decisión, casi 2 años, pero más vale tarde...
0 K 7
#5 solojavi
No sé retiran por causas morales, se retiran por imagen y sobre todo por el aumento de probabilidad de pérdidas.
A un fondo que no ha mostrado la menor decencia hasta la fecha no vayáis a presuponerle un mínimo de ética.
0 K 7

menéame