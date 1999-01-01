Greta Thunberg anuncia que la mayor flotilla de ayuda a Gaza partirá desde España

La activista sueca Greta Thunberg ha anunciado que el próximo 31 de agosto partirá desde España una nueva flotilla con decenas de embarcaciones con la que se busca llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, según una publicación que hizo este domingo en Instagram.
| etiquetas: greta thunberg , flotilla , ayuda. gaza
Pero Greta es uno de los mayores símbolos del ecologismo. Mezclando varios tipos de activismos va a ganarse detractores. Por ejemplo va a perder de seguidores que podrían apoyar medidas medioambientales a todo el sionismo, que incluye a gran parte de EEUU, la más influyente.
Ojalá muchas Gretas de todos los nichos salieran a posicionarse sobre la barbarie que estamos presenciando en directo.
Eso no es mezclar activismos, es mostrar humanidad y toda persona debería hacerlo.
Bien por Greta.
Pero bueno, no creo que ella piense en eso. Ve algo que le parece mal y usa su imagen para ayudar.
Planteatelo de otra forma , no seria mas perjudicial que gente que apoya abiertamente el genocidio hiciera lo mismo?
youtu.be/xVlRompc1yE
Es un producto del que vive su madre.
Y fíjate, desde que no se queda en el calentamiento global y empezó a criticar el modelo productivo que lo provoca, ya no la sacan en la ONU ni se reúne con la élite.