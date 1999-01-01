edición general
48 meneos
53 clics
Greta Thunberg anuncia que la mayor flotilla de ayuda a Gaza partirá desde España

Greta Thunberg anuncia que la mayor flotilla de ayuda a Gaza partirá desde España

La activista sueca Greta Thunberg ha anunciado que el próximo 31 de agosto partirá desde España una nueva flotilla con decenas de embarcaciones con la que se busca llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, según una publicación que hizo este domingo en Instagram.

| etiquetas: greta thunberg , flotilla , ayuda. gaza
40 8 1 K 378 actualidad
15 comentarios
40 8 1 K 378 actualidad
Comentarios destacados:      
neo1999 #3 neo1999
Hay Greta, hay meneo :clap:
1 K 28
bruno_rico #4 bruno_rico
De hecho, Greta ha bajado muchísimo en visibilidad y en medios desde que está hablando de las causas raíces de la crisis climática y de que es necesario un cambio de modelo productivo y social
1 K 21
#1 encurtido
No critico para nada la acción de llevar ayuda humanitaria a Gaza, es más, me parece valiente y necesario.

Pero Greta es uno de los mayores símbolos del ecologismo. Mezclando varios tipos de activismos va a ganarse detractores. Por ejemplo va a perder de seguidores que podrían apoyar medidas medioambientales a todo el sionismo, que incluye a gran parte de EEUU, la más influyente.
4 K 12
klabervk #2 klabervk *
#1 Greta es una activista de renombre y el brutal genocidio de Palestina bien merece que toda persona de bien utilice sus canales para luchar contra la masacre de todo un pueblo.

Ojalá muchas Gretas de todos los nichos salieran a posicionarse sobre la barbarie que estamos presenciando en directo.

Eso no es mezclar activismos, es mostrar humanidad y toda persona debería hacerlo.

Bien por Greta.
25 K 280
shake-it #5 shake-it
#2 No tengo dudas de que el porcentaje de genocidas preocupados por el cambio climático es estadísiticamente irrelevante. Bravo por Greta.
4 K 53
#10 Abril_2025
#1 Sí, es cierto.

Pero bueno, no creo que ella piense en eso. Ve algo que le parece mal y usa su imagen para ayudar.
0 K 10
JackNorte #12 JackNorte
#1 Claro porque defender los derechos humanos no es compatible con el ecologismo ni actuar contra un genocidio.
Planteatelo de otra forma , no seria mas perjudicial que gente que apoya abiertamente el genocidio hiciera lo mismo?
0 K 11
ehizabai #14 ehizabai
#1 La banda del "Así, no".
0 K 9
#6 BoosterFelix
Pero esta tía, ¿de dónde coño sale y cuál es su rollo?
3 K -24
#7 diablos_maiq
#6 ¿Tú de qué siglo eres?
2 K 24
#9 DatosOMientes *
#6 How dare you!
youtu.be/xVlRompc1yE

Es un producto del que vive su madre.
0 K 11
ehizabai #15 ehizabai
#9 Ya es mayor de edad, se os acabó esa excusa.
Y fíjate, desde que no se queda en el calentamiento global y empezó a criticar el modelo productivo que lo provoca, ya no la sacan en la ONU ni se reúne con la élite.
0 K 9
Supercinexin #11 Supercinexin
#6 Lo más importante es que, a diferencia de muchos como por ejemplo yo, no ha hecho nacer a sus hijos en la pobreza ni bajo la monarquía Borbónica.
0 K 18
#13 Chuache_cientifico
#6 Será que sus padres la han hecho nacer en la pobreza y ahora le ha dado por plantarle cara a tus amos.
0 K 7

menéame