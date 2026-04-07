edición general
7 meneos
16 clics
Un adolescente mata a puñaladas a su profesora de literatura en un colegio de Rusia

Un adolescente mata a puñaladas a su profesora de literatura en un colegio de Rusia

En Rusia, un joven de 17 años mató a puñaladas a su profesora de lengua y literatura en la ciudad de Dobrianka, en la región rusa de Perm. Al parecer, el motivo fue una animadversión personal hacia la docente. En Rusia, se investiga el apuñalamiento a una profesora en la localidad de Dobrianka, a 53 kilómetros al norte de la ciudad de Perm. Un joven alumno de 17 años apuñaló mortalmente a una profesora de lengua rusa el martes por la mañana.

| etiquetas: rusia , adolescente , 17 años , mata , profesora , lengua , literatura
6 1 0 K 118 Sucesos
5 comentarios
6 1 0 K 118 Sucesos
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Criticar a Gorki es una actividad de alto riesgo...
1 K 20
allaquevamos #3 allaquevamos
Tolstoy y Dostoevsky no es literatura para jóvenes.
1 K 19
cfsr86 #5 cfsr86
#3 Dostoevsky o te gusta o no te gusta
0 K 6
#4 cajadecartonmojada *
Ya lo dijo Chéjov: enseñarla para no usarla es de parguelas.
0 K 12
plutanasio #2 plutanasio
que lo manden a la picadora para que los ucranianos hagan prácticas de puntería con sus drones.
0 K 11

menéame