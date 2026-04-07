Un adolescente mata a puñaladas a su profesora de literatura en un colegio de Rusia

En Rusia, un joven de 17 años mató a puñaladas a su profesora de lengua y literatura en la ciudad de Dobrianka, en la región rusa de Perm. Al parecer, el motivo fue una animadversión personal hacia la docente. En Rusia, se investiga el apuñalamiento a una profesora en la localidad de Dobrianka, a 53 kilómetros al norte de la ciudad de Perm. Un joven alumno de 17 años apuñaló mortalmente a una profesora de lengua rusa el martes por la mañana.