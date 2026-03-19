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Un adolescente escala con los pies desnudos una vía que acumulaba 35 años de intentos frustrados
El francés Erwan Legrand, de 17 años, se hace con la mítica ‘Le Bombé Bleu’, equipada en 1991 pero juzgada casi imposible por los escaladores más importantes de las últimas décadas
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#2
Supercinexin
Jajajaja menudo mico. Olé sus huevos.
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#1
JackNorte
Spaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiderman
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#3
eqas
Es una gran hazaña, y la historia es muy interesante
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#4
marcotolo
me recuerda a finales de los años 90 cuando una gran parte de surfistas profesionales
decian que los escarpines de las marcas de surf eran un impedimento para surfear
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decian que los escarpines de las marcas de surf eran un impedimento para surfear