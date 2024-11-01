edición general
2 meneos
10 clics
El ADN de una pajita lleva a la acusación de un hombre por un asesinato de hace 41 años

El ADN de una pajita lleva a la acusación de un hombre por un asesinato de hace 41 años

Más de cuarenta años después, con tres hombres condenados injustamente por el homicidio de una joven, un objeto olvidado en una cafetería ha permitido identificar a un sospechoso. Una muestra de ADN hallada en una pajita desechada condujo esta semana a la imputación de Richard Bilodeau, de 63 años, por el asesinato de Theresa Fusco, una joven de 16 años que desapareció y fue hallada muerta en 1984. Los acusados injustamente denunciaron al Estado de Nueva York, recibiendo dos de ellos una indemnización de 18 millones de dólares cada uno.

| etiquetas: pajita , acusación , hombre , asesinato
2 0 0 K 30 actualidad
2 comentarios
2 0 0 K 30 actualidad
#2 doppel *
Los acusados injustamente denunciaron al Estado de Nueva York, recibiendo dos de ellos una indemnización de 18 millones de dólares cada uno.

En EEUU si el estado se equivoca paga, en españa te dan una propinilla si acaso.
0 K 20
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Si más contexto, es difícil saber a que tipo de pajita se refiere el titular.
0 K 15

menéame