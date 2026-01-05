El Supremo admite a trámite el recurso de Santa Bárbara contra los préstamos del Gobierno a Indra

La empresa que gestiona la fábrica de armas de Trubia pretende paralizar la financiación de 3.000 millones de euros a la UTE integrada también por Escribano El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso planteado por Santa Bárbara Sistemas contra la financiación aprobada por el Gobierno a la UTE integrada por Indra y Escribano, más de 3.000 millones de euros para financiar programas de obuses autopropulsados, SBS, filial de General Dynamics y que gestiona la fábrica de armas de Trubia, ha pedido la suspensión cautelar de los préstamos, y