El Supremo admite a trámite el recurso de Santa Bárbara contra los préstamos del Gobierno a Indra

La empresa que gestiona la fábrica de armas de Trubia pretende paralizar la financiación de 3.000 millones de euros a la UTE integrada también por Escribano El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso planteado por Santa Bárbara Sistemas contra la financiación aprobada por el Gobierno a la UTE integrada por Indra y Escribano, más de 3.000 millones de euros para financiar programas de obuses autopropulsados, SBS, filial de General Dynamics y que gestiona la fábrica de armas de Trubia, ha pedido la suspensión cautelar de los préstamos, y

6 comentarios
Verdaderofalso #1
Estaba cantado que iba a pasar, el bukkake de dinero es muy goloso y la empresa norteamericana quiere su parte xD

Ahora bien, deberíamos de primar la producción de empresas nacionales o como mucho europeas viendo las amenazas de Trump de apropiarse territorios europeos por sus cojones.
1 K 36
#4 Poligrafo
Comodin de "Seguridad nacional", al zanahorio le funciona.
1 K 27
Verdaderofalso #5
#4 estás insinuando que el libre mercado no es la solución?? Comunista!
1 K 36
#6 Poligrafo
#5 Es que no existe eso de libre mercado para empezar....
0 K 7
Postmeteo #2 Postmeteo
#0 Te has comido "Tribunal supremo" en el titular.
1 K 20
#3 Astur_
#2 gracias esta
0 K 13

