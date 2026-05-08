Las Administraciones «venden» que el impacto de algunos eventos en Sevilla equivale a los mil millones que factura Persán, la cual genera 3.000 empleos

Con motivo de la presentación por Netflix de su nueva serie ‘Berlín’ y de, en el marco de la misma, la actuación de la cantante Rosalía, razón por la que, entre otros, se ha tapado con una lona la cara del puente de San Telmo que mira al de Triana. La privatización en la práctica del espacio público para esta promoción audiovisual ha reactivado en redes sociales el debate sobre el grado real de interés para Sevilla de su conversión en parque temático como telón de fondo de grandes eventos, un debate que se arrastra desde la Expo-92.