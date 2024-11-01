edición general
La Administración Trump recorta vuelos en 40 aeropuertos en medio del cierre de gobierno más largo de la historia [ENG]

Al menos 40 aeropuertos de todo el país reducirán su capacidad de vuelos en un 10 % debido a la falta de controladores aéreos en medio del cierre gubernamental más largo de la historia, según anunciaron funcionarios de la administración. Los aeropuertos en zonas de “alto tráfico”, incluidos los tres principales de Nueva York, Washington D. C., Atlanta y Dallas, verán esta reducción a partir del viernes. El cierre del gobierno ya dura 36 días, marcando un nuevo récord como el más largo de la historia.

Me suena a que el comunista Perro Sánchez y los demócratas son los culpables de esta situación.
