La administración Trump no pagará los costes de construcción de 'Alligator Alcatraz' [ENG]

Cualquier potencial dinero público sólo cubriría los “costes de operación,” no “la construcción o modificación de instalaciones,” dijo el Departamento de Justicia en un nuevo documento judicial presentado el martes. El reembolso por parte de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) puede que no se “materialice” en absoluto, reconoció el fiscal general de Florida James Uthmeier en un documento separado. Esto rompe con las pasadas afirmaciones de Trump y Ron DeSantis de que 608 millones de fondos federales lo cubrirían