La administración Trump no pagará los costes de construcción de 'Alligator Alcatraz' [ENG]

La administración Trump no pagará los costes de construcción de 'Alligator Alcatraz' [ENG]

Cualquier potencial dinero público sólo cubriría los “costes de operación,” no “la construcción o modificación de instalaciones,” dijo el Departamento de Justicia en un nuevo documento judicial presentado el martes. El reembolso por parte de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) puede que no se “materialice” en absoluto, reconoció el fiscal general de Florida James Uthmeier en un documento separado. Esto rompe con las pasadas afirmaciones de Trump y Ron DeSantis de que 608 millones de fondos federales lo cubrirían

themarquesito
Ya es casualidad que el tipo conocido por no pagar se dedique a no pagar. Mr Guantánamo no va a estar contento, @Verdaderofalso
3
Verdaderofalso
#1 le va a tocar subir impuestos a ratonia
0
Un_señor_de_Cuenca
Lo van a pagar los mexicanos.
1
Gry
¿FEMA paga la construcción de prisiones para inmigrantes? Yo pensaba que se dedicaban a aliviar desastres como huracanes e inundaciones. ?(
0
woody_alien
 media
0
#5 sliana
lo pagaran los presos? asi es como america es great again? no pagando las deudas? incluso las internas? la oms ya se quedo con 2 palmos de narices, el ice se queja de que no cobra... make america pufera again.
0
Dramaba
#5 Again? Es la historia de siempre...
0

