La administración Trump ahora clasifica a Antifa y a las redes de izquierda entre los grupos terroristas ‘principales’ [ENG]

La administración Trump ha clasificado a redes de izquierda como Antifa entre los tres principales tipos de grupos terroristas que enfrenta Estados Unidos, según un plan antiterrorista publicado el jueves. “Además de los cárteles y los grupos terroristas islamistas, el plan dice que ” nuestras actividades nacionales (contraterrorismo) también priorizarán la rápida identificación y neutralización de grupos políticos seculares violentos cuya ideología es antiamericana, radicalmente protransgénero y anarquista.“