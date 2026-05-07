La administración Trump ahora clasifica a Antifa y a las redes de izquierda entre los grupos terroristas ‘principales’ [ENG]

La administración Trump ha clasificado a redes de izquierda como Antifa entre los tres principales tipos de grupos terroristas que enfrenta Estados Unidos, según un plan antiterrorista publicado el jueves. “Además de los cárteles y los grupos terroristas islamistas, el plan dice que ” nuestras actividades nacionales (contraterrorismo) también priorizarán la rápida identificación y neutralización de grupos políticos seculares violentos cuya ideología es antiamericana, radicalmente protransgénero y anarquista.“
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Dejando claro su posicionamiento
El día que se monte la guerra civil allí, que se montará, aunque no sabemos cuándo, los primeros en disparar no serán los antifa, será la extrema derecha (que además de estar armada hasta los dientes, entrena para un conflicto de este tipo).
Trump no se da cuenta de que si eso pasa, él y su gabinete (o el presidente que esté y su gabinete) serán los objetivos más perseguidos.
www.meneame.net/story/alemania-redadas-contra-grupos-juveniles-extrema
Pero a ver, ¿ antifascistas no somos todos o casi todos ? Lo normal es estar en contra del fascismo.
De cabeza al abismo eeuu, cáncer mundial.