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La administración Trump ahora clasifica a Antifa y a las redes de izquierda entre los grupos terroristas ‘principales’ [ENG]

La administración Trump ahora clasifica a Antifa y a las redes de izquierda entre los grupos terroristas ‘principales’ [ENG]

La administración Trump ha clasificado a redes de izquierda como Antifa entre los tres principales tipos de grupos terroristas que enfrenta Estados Unidos, según un plan antiterrorista publicado el jueves. “Además de los cárteles y los grupos terroristas islamistas, el plan dice que ” nuestras actividades nacionales (contraterrorismo) también priorizarán la rápida identificación y neutralización de grupos políticos seculares violentos cuya ideología es antiamericana, radicalmente protransgénero y anarquista.“

| etiquetas: trump , antifa , terroristas
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Luego es cuando va e indulta a los ProudBoys o a los asaltantes al capitolio o le baila el agua a Moms of Liberty.

Dejando claro su posicionamiento
9 K 133
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 Claro, por eso el antifascismo es peligroso para gentuza como él, pero no por terroristas precisamente.
5 K 73
calde #4 calde
#2 #1 Los que luego presumen de libertad... que quede muy clara su "libertad".
4 K 56
#3 imaginateca
#1 Y eso que en Estados Unidos la extrema derecha es infinitamente más peligrosa y amenazante que la europea y los antifa son bastante menos beligerantes que en Europa.

El día que se monte la guerra civil allí, que se montará, aunque no sabemos cuándo, los primeros en disparar no serán los antifa, será la extrema derecha (que además de estar armada hasta los dientes, entrena para un conflicto de este tipo).

Trump no se da cuenta de que si eso pasa, él y su gabinete (o el presidente que esté y su gabinete) serán los objetivos más perseguidos.
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#3 pues en EEUU como en Alemania la extrema derecha es el mayor problema de seguridad
www.meneame.net/story/alemania-redadas-contra-grupos-juveniles-extrema
2 K 37
#6 imaginateca
#5 Puede que sí, pero el nivel de paramilitarismo de los grupos de extrema derecha en Estados Unidos no tiene comparación con nada de los de esta parte del mundo.
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mikhailkalinin #7 mikhailkalinin
#5 Tal cual. Punto por punto,
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#9 fremen11
#1 o fomenta primaveras árabes o pone a fans del ganchillo a gobernar en Siria, Afganistán o en Irán
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themarquesito #13 themarquesito
#1 ¡Que son compañeros, coño!
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#11 colemur
Antifa significa antifascista.
Pero a ver, ¿ antifascistas no somos todos o casi todos ? Lo normal es estar en contra del fascismo.
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Imag0 #12 Imag0
El chiste se cuenta solo
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#10 luckyy
Que bo se nos olvide que quién financia el sionismo y el terrorismo de derechas es el capitalismo como ya hicieron con el nazismo
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#8 Bravok1 *
Bien, grande Trump, sigue así... Encarcelalos a todos.... {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} De cabeza a la guerra civil. Espero que acabe como la película civil war. Sería el final ideal.

De cabeza al abismo eeuu, cáncer mundial.
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menéame