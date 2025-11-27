¿Adiós a soldados y policías? China desplegará un ejército de robots humanoides en su frontera y eso dice mucho del futuro que nos aguarda

El Gobierno de China, liderado por Xi Jinping, ha firmado un acuerdo de 32 millones de dólares con UBTech para que sus robots humanoides, los Walker S2, patrullen la frontera con Vietnam. La empresa ganadora del concurso ha sido UBTech, creadora del modelo Walker S2, que firmará un contrato por valor de 264 millones de yuanes (algo más de 32 millones de euros) para fabricar y desplegar sus dispositivos en el paso de Fangchenggang, un enclave fronterizo con un flujo constante de viajeros y mercancías.