edición general
6 meneos
67 clics

¿Adiós a soldados y policías? China desplegará un ejército de robots humanoides en su frontera y eso dice mucho del futuro que nos aguarda

El Gobierno de China, liderado por Xi Jinping, ha firmado un acuerdo de 32 millones de dólares con UBTech para que sus robots humanoides, los Walker S2, patrullen la frontera con Vietnam. La empresa ganadora del concurso ha sido UBTech, creadora del modelo Walker S2, que firmará un contrato por valor de 264 millones de yuanes (algo más de 32 millones de euros) para fabricar y desplegar sus dispositivos en el paso de Fangchenggang, un enclave fronterizo con un flujo constante de viajeros y mercancías.

| etiquetas: walker , ubtech , china , frontera , vietnam , tareas , orientación , gestión
5 1 1 K 70 actualidad
19 comentarios
5 1 1 K 70 actualidad
HeilHynkel #5 HeilHynkel
De aquí a que se despliegue algo operativo va a pasar un tiempecito.
2 K 30
Gry #7 Gry
#5 Hace años que hay armas autónomas desplegadas:

en.wikipedia.org/wiki/SGR-A1
0 K 16
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
#7

De eso a un robot humanoide hay un trecho. Yo de momento, veo que lo primero llegarán chismes como el de la foto y la cosa irá evolucionando. Hay por ahí prototipos con ametralladoras pero eso no los veo de momento, necesitas un sistema de estabilización y te sale más caro el collar que el perro. Con un chisme armado con cuatro misiles, le metes dos anticarro y dos termobáricos guiados por láser y la lías parda .. con una ametralladora, haces ruido porque no le das a nada.  media
1 K 27
maspipinobreve #12 maspipinobreve
#8 Me juego 200 lereles a a que no mueres en la cama.
0 K 7
HeilHynkel #13 HeilHynkel *
#12

Lo complicado va a ser cómo cobrar/pagar la apuesta. xD
0 K 19
maspipinobreve #14 maspipinobreve *
#13
Da igual, puede que yo vaya p´alante antes que tu! {0x1f629} Y tampoco valdrá mucho el dinero para entonces.
0 K 7
HeilHynkel #15 HeilHynkel
#14

A lo que llegan algunos con tal de no pagar xD xD
0 K 19
maspipinobreve #16 maspipinobreve
#15 Mejor nos lo gastamos antes.
0 K 7
HeilHynkel #17 HeilHynkel
#16

Me parece una excelente propuesta.
0 K 19
Gry #19 Gry
#8 Los cacharros como el de la foto ya los están usando en Ucrania. No creo que tenga mucho sentido utilizar robots humanoides para prácticamente nada, es demasiado trabajo mantenerlos en pie.
0 K 16
maspipinobreve #10 maspipinobreve
#5 Hay tiempo pa comé, entonces?
0 K 7
HeilHynkel #18 HeilHynkel
#10

Y merendá. xD
0 K 19
angelitoMagno #11 angelitoMagno
#9 Fíjate que he especificado "fuerzas de seguridad" (policías, vigilantes de frontera), no "fuerzas militares".

Me reafirmo, si mañana en USA sustituyeran a todos los policías por robots, la esperanza de vida de la población negra subiría.
0 K 13
angelitoMagno #6 angelitoMagno
¿Nos apostamos algo que las fuerzas de seguridad formadas por robots causarán menos bajas civiles que las formadas por humanos?
0 K 13
#9 perej
#6 las bajas civiles son mas voluntarias de lo que crees.
Mira Gaza.
Los robots matarán lo que les programen.
0 K 11
#2 surco
Mis amigos me llaman Murphy. Ud llámeme Robocop
0 K 11
sorrillo #3 sorrillo
El modelo que usarán es el Telminaldo.
0 K 11
aupaatu #1 aupaatu
Buenas idea que se monten guerras de Robots y se olviden de los humanos para mantener sus privilegios.
0 K 9
sorrillo #4 sorrillo
#1 Los robots serán la primera línea, en cuanto un contrincante se quede sin robots que enviar empezará a enviar a la carne de cañon de siempre.

Ninguna nación se rendirá solo por que les hayan derrotado a sus robots.
2 K 34

menéame