¿Adiós a soldados y policías? China desplegará un ejército de robots humanoides en su frontera y eso dice mucho del futuro que nos aguarda

El Gobierno de China, liderado por Xi Jinping, ha firmado un acuerdo de 32 millones de dólares con UBTech para que sus robots humanoides, los Walker S2, patrullen la frontera con Vietnam. La empresa ganadora del concurso ha sido UBTech, creadora del modelo Walker S2, que firmará un contrato por valor de 264 millones de yuanes (algo más de 32 millones de euros) para fabricar y desplegar sus dispositivos en el paso de Fangchenggang, un enclave fronterizo con un flujo constante de viajeros y mercancías.
De eso a un robot humanoide hay un trecho. Yo de momento, veo que lo primero llegarán chismes como el de la foto y la cosa irá evolucionando. Hay por ahí prototipos con ametralladoras pero eso no los veo de momento, necesitas un sistema de estabilización y te sale más caro el collar que el perro. Con un chisme armado con cuatro misiles, le metes dos anticarro y dos termobáricos guiados por láser y la lías parda .. con una ametralladora, haces ruido porque no le das a nada.
Lo complicado va a ser cómo cobrar/pagar la apuesta.
Da igual, puede que yo vaya p´alante antes que tu! Y tampoco valdrá mucho el dinero para entonces.
A lo que llegan algunos con tal de no pagar
Me parece una excelente propuesta.
Y merendá.
Me reafirmo, si mañana en USA sustituyeran a todos los policías por robots, la esperanza de vida de la población negra subiría.
Mira Gaza.
Los robots matarán lo que les programen.
Ninguna nación se rendirá solo por que les hayan derrotado a sus robots.