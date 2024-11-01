Adiós Ikea: cierra estas siete tiendas en pleno giro de modelo de negocio

Adiós Ikea. La multinacional de muebles de diseño baratos y accesibles se encuentra en pleno proceso para reorientar su modelo de negocio y afrontar un nuevo contexto con el auge del comercio digital y nuevos competidores como Jysk, Pepco, Amazon y Aliexpress. Por este motivo, Ikea ya ha anunciado un primer paso en España, que incluye el cierre de su emblemática tienda Ikea Las Rozas (Madrid), en el complejo Európolis, que bajará oficialmente la persiana el 28 de febrero.