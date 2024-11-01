edición general
Adiós Ikea: cierra estas siete tiendas en pleno giro de modelo de negocio

Adiós Ikea. La multinacional de muebles de diseño baratos y accesibles se encuentra en pleno proceso para reorientar su modelo de negocio y afrontar un nuevo contexto con el auge del comercio digital y nuevos competidores como Jysk, Pepco, Amazon y Aliexpress. Por este motivo, Ikea ya ha anunciado un primer paso en España, que incluye el cierre de su emblemática tienda Ikea Las Rozas (Madrid), en el complejo Európolis, que bajará oficialmente la persiana el 28 de febrero.

#3 Feliberto
Las siete tiendas que cierra están en China #teahorrounclick
7 K 87
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
#3 Dice que van a cerrar una en Las Rozas también.
0 K 13
Bapho #5 Bapho
#3 #teagorrounbaitclick que yo quería ver las 7 tiendas españolas que cerraban y resulta que es sólo una
0 K 12
#6 kreator
#5 que cierra para reformarla, por otra parte
2 K 38
Bapho #7 Bapho
#6 encima!
0 K 12
ronko #8 ronko
#3 Menos mal, ya pensaba que mis padres se quedaban sin el zumo de naranja en el de Sanse.
0 K 7
Jakeukalane #1 Jakeukalane
Vaya. Qué mal.
0 K 11
Arzak_ #2 Arzak_
Ya veo los lamentos: "El comonismo de Sancho Pérrez está destruyendo las pobres corporaciones multinacionales Suecas, igual que ha hecho con Leroy Merlín..." 8-D
0 K 11

