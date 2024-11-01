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Adiós a Hermann, un coloso de la BD

Adiós a Hermann, un coloso de la BD

La tristísima noticia de la muerte de uno de los autores más grandes que ha dado el medio el gran Hermann Huppen.

| etiquetas: cómic , bande dessinée , bernard prince , jeremiah , hermann
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