Adiós a la Fundación Humanitaria para Gaza, la entidad 'made in Trump' rodeada de polémica

La organización cesa sus operaciones tras seis meses marcados por la polémica, el caos y numerosos episodios mortales. La Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), organización creada bajo el auspicio del Gobierno de Donald Trump para gestionar la distribución de ayuda en la Franja, ha cesado sus operaciones tras seis meses marcados por la polémica, el caos y numerosos episodios mortales. El anuncio de cierre llega acompañado de un comunicado en el que la entidad reconoce que no logró abrir más centros de distribución...