Adiós "Doctor Yellow": jubilan a los emblemáticos Shinkansen

Los emblemáticos trenes de prueba conocidos como «Doctor Yellow«, utilizados para monitorear el estado de las vías y los cables aéreos en las líneas Tokaido y Sanyo Shinkansen, serán retirados debido a su envejecimiento, lo que ha causado decepción entre los entusiastas de los trenes en el país, incluidos los niños. Central Japan Railway (JR Central) y West Japan Railway (JR West) anunciaron el jueves que planean finalizar las operaciones de los Doctor Yellow en enero de 2025 y en 2027, respectivamente.

#3 Tres tipos, dos de auscultación, último noviembre 2025 LAV Madrid-Sevilla.:
www.elboletin.com/adif-asegura-que-la-via-del-ave-en-adamuz-estaba-en-
#3 vaya hostiaza te acabas de llevar. Se me han caído 3 copas de la vitrina.
#3 cuando usted quiera y decida, que para eso lo ha pagado.
Pues aquí los necesitamos. Increíble, visto lo visto, que no tengamos algo equivalente aqui.
Operan una vez cada 10 días revisando vías, catenaria!!!! Cada cuánto se revisan aqui las vías? No sé si quiero saberlo.
#1 No uno, tenemos 6 trenes auscultadores como los seis que dispone Adif y los encargados a CAF y Talgo

Vehículo auxiliar de Adif para auscultar la red hasta a 330 km/h en ambos anchos
El Doctor Avril

Es un vehículo auxiliar de Adif para auscultar la red hasta a 330 km/h en ambos anchos
Tiene 8.000 kW como las series 106 (Avril) y 107 (exTH) y el doble que el Séneca, también de Adif.
2 M 6 R (±350 km/h fácil)
x.com/Gusiluz18530458/status/1652950420686340098/photo/2


Tren auscultador…  media   » ver todo el comentario
#2 genial, me dejas más tranquilo. Ya sabemos que existen. Pero... ¿cada cuánto operan?
#1 Tren auscultador Talgo BT 355 de ADIF a su paso por Lezo-Errenteria.
Fecha: 20/01/26. Vídeo de Jon Domínguez.

x.com/cc_hne/status/2013886172557095403
