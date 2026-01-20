Adiós "Doctor Yellow": jubilan a los emblemáticos Shinkansen

Los emblemáticos trenes de prueba conocidos como «Doctor Yellow«, utilizados para monitorear el estado de las vías y los cables aéreos en las líneas Tokaido y Sanyo Shinkansen, serán retirados debido a su envejecimiento, lo que ha causado decepción entre los entusiastas de los trenes en el país, incluidos los niños. Central Japan Railway (JR Central) y West Japan Railway (JR West) anunciaron el jueves que planean finalizar las operaciones de los Doctor Yellow en enero de 2025 y en 2027, respectivamente.
Operan una vez cada 10 días revisando vías, catenaria!!!! Cada cuánto se revisan aqui las vías? No sé si quiero saberlo.
Vehículo auxiliar de Adif para auscultar la red hasta a 330 km/h en ambos anchos
El Doctor Avril
Es un vehículo auxiliar de Adif para auscultar la red hasta a 330 km/h en ambos anchos
Tiene 8.000 kW como las series 106 (Avril) y 107 (exTH) y el doble que el Séneca, también de Adif.
2 M 6 R (±350 km/h fácil)
