Adiós "Doctor Yellow": jubilan a los emblemáticos Shinkansen

Los emblemáticos trenes de prueba conocidos como «Doctor Yellow«, utilizados para monitorear el estado de las vías y los cables aéreos en las líneas Tokaido y Sanyo Shinkansen, serán retirados debido a su envejecimiento, lo que ha causado decepción entre los entusiastas de los trenes en el país, incluidos los niños. Central Japan Railway (JR Central) y West Japan Railway (JR West) anunciaron el jueves que planean finalizar las operaciones de los Doctor Yellow en enero de 2025 y en 2027, respectivamente.