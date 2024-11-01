Adiós a las 'ciudades dormitorio' asequibles: la periferia madrileña ya sube de precio a un ritmo mayor que la capital

Poco falta para que el contexto del mercado inmobiliario actual borre los recuerdos de la traumática burbuja de 2008. De hecho, en solo en 5 comunidades autónomas, Aragón, Asturias, Castilla La-Mancha, La Rioja y Navarra, el precio de la vivienda aún se mantiene por debajo. Otras, sin embargo, como Madrid y Barcelona, hace tiempo superaron con creces esas cifras de hace casi 20 años para a día de hoy registrar prácticamente mes a mes nuevos máximos históricos.