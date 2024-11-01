Adiós a las 'ciudades dormitorio' asequibles: la periferia madrileña ya sube de precio a un ritmo mayor que la capital

Poco falta para que el contexto del mercado inmobiliario actual borre los recuerdos de la traumática burbuja de 2008. De hecho, en solo en 5 comunidades autónomas, Aragón, Asturias, Castilla La-Mancha, La Rioja y Navarra, el precio de la vivienda aún se mantiene por debajo. Otras, sin embargo, como Madrid y Barcelona, hace tiempo superaron con creces esas cifras de hace casi 20 años para a día de hoy registrar prácticamente mes a mes nuevos máximos históricos.
| etiquetas: vivienda , madrid , especulacion
Le sumas las inquietudes mentales de nuestro amigo y sale esto.
Y sus amigos de la derecha española para no regular y seguir especulando contra la constitucion nos venden mensajes de "es que queréis vivir en el centro" y ahora ya no es así, es decir la secta de pderastas pues eso, especula n os tira a ver si nos unimos todos contra la tirania de los que comen niños
Impresionante