Adif confirma a laSexta que el carril que colapsa es de 2023 y que está unido a un tramo original de 1992

Óscar Puente ha aludido este domingo en sus explicaciones y con fotografías a un tramo instalado en 2025, pero además laSexta confirma a través de Adif que en esas imágenes se puede observar un tramo inaugurado en 1992 como confirmábamos este sábado en la información avanzada por laSexta Xplica. En las fotos publicadas por el ministro, se ve tanto la parte renovada como la original. "Esta soldadura que unía el carril, no puedo garantizar si es el de 1992 o de renovaciones posteriores", aseguró el presidente de ADIF