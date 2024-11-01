edición general
Adif confirma a laSexta que el carril que colapsa es de 2023 y que está unido a un tramo original de 1992

Óscar Puente ha aludido este domingo en sus explicaciones y con fotografías a un tramo instalado en 2025, pero además laSexta confirma a través de Adif que en esas imágenes se puede observar un tramo inaugurado en 1992 como confirmábamos este sábado en la información avanzada por laSexta Xplica. En las fotos publicadas por el ministro, se ve tanto la parte renovada como la original. "Esta soldadura que unía el carril, no puedo garantizar si es el de 1992 o de renovaciones posteriores", aseguró el presidente de ADIF

:popcorn: :popcorn: :popcorn: tu verás que al igual que con el infame manzon con los minutos de las llamadas, ahora van a liarnos con fechas de los hierros de las vias.
Si el carril es de 2023 no se pudo soldar en 1992
#2 Pero sí se puede soldar a uno de 1992
"Eso sí, el que acabó colapsando fue el nuevo fabricado en 2023, aunque este estaba unido a uno del trayecto original con el que no hubo problema."
No me queda claro. Un tramo de longitud x puede ser renovado parcialmente . Mi duda es ,en la zona en donde se produjo el accidente, ¿existía ese empalme entre el tramo viejo (1922) y nuevo (2023) ? . La vía que se rompió corresponde con esa unión? .. en el video que se adjunta @DORO.C dicen que en el punto donde se origina el descarrilamiento tenia partes del tramo original. Si esto es así, puede tener sentido que se fracturara no?
#4 Ha fallado la soldadura, que se hace en un vano entre traviesas. Al fallar, el carril por el que viene el tren (el viejo) tiende a bajar y el otro (el nuevo) sufre golpes de las ruedas al pasar, por lo que sería normal que termine por romperse. El problema ha sido la soldadura, y como tal forma parte de la renovación. Y que un sistema falle por la parte teóricamente más débil es algo que puede ocurrir.
