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Acusan a Yaiza de llevar casi tres años sin responder sobre el expediente de la cría de camello golpeada  

La Fundación Franz Weber ha señalado en la mañana de este lunes que lleva 990 días esperando por una respuesta del Ayuntamiento de Yaiza a la solicitud de información sobre el conocido caso de la cría de camello golpeada en julio de 2023 en el Parque Nacional de Timanfaya. Los naturalistas recuerdan que el Comisionado de Transparencia reprendió al Gobierno local en 2024 por la falta de respuestas, ya que, según dicen, "no contestó a... Relacionada: www.meneame.net/story/lanzarote-cria-dromedario-no-puede-peso-2-hombre

| etiquetas: weber , expediente , silencio , agresión , cría de camello , timanfaya , yaiza
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1 comentarios
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sotillo #1 sotillo
Como si esta gente respetara el orden democrático
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menéame