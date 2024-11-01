·
Argentina: Acusan cambios del INDEC en la medición de pobreza que generan una mayor caída
Agustín Salvia, titular del Observatorio de Deuda Social de la UCA, afirmó que hubo un cambio metodológico que impactó en la medición de los ingresos
etiquetas
milei
pobreza
politica
#1
Ortzi_
Pobre
@findeton
. La única métrica que beneficiaba a Milei y resulta que estaba trucada.
6
K
75
#2
frg
#1
Ninguna sorpresa, pero no te preocupes los palmeros se dislocarán los hombros antes de aceptar la realidad y renunciar a sus cacahuetes.
0
K
12
#3
tromperri
#1
está llorando en una esquina hoy, la ostia brutal del Peso pese al apoyo de Trump habrá convertido sus 1000 eurillos de bolsa argentina en 700.
0
K
8
#4
ostiayajoder
#3
Milei esta amortizado....
La pasta q ha metido Trump es solo para q a sus colegas les de tiempo a sacar el dinero de Argebtina....
0
K
8
#5
Olepoint
#1
Hombre, decir que has bajado la pobreza un chorrocientos por ciento en 6 meses, es de cajón que algo olía muy mal, y hay que ser un cretíno para tragarselo. ¿ Verdad, @Findeton? pero tu no eres cretino, eres un perrito faldero de tus amos
@Findeton
? pero tu no eres cretino, eres un perrito faldero de tus amos
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
La pasta q ha metido Trump es solo para q a sus colegas les de tiempo a sacar el dinero de Argebtina....