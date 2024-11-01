edición general
Acusan a los Agents Rurals de negligencia por entregar una perra con signos de maltrato a su titular en la Noguera

La Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) ha denunciado el caso de una perra que fue encontrada en la Sentiu de Sió (Noguera) con claros signos de maltrato y abandono y que acabó muriendo dos días después de que los Agents Rurals la devolvieran a su propietario. Los hechos pasaron el 30 de septiembre y la entidad acusa los Agents Rurals de actuar con "negligencia" con el "beneplácito" del Ayuntamiento de la Sentiu de Sió por haber entregado el animal a su titular a pesar de su "estado crítico" y la...

