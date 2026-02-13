edición general
El acusado de secuestrar y violar a una mujer durante dos años en Murcia tenía un barco lleno de droga en Cartagena

Alberto S. M. y su vecina María, sospechosa de encubrimiento, son trasladados por la Policía a la Ciudad de la Justicia tras tres noches en los calabozos. Cuando los sanitarios atendieron a la víctima, se encontraron con una persona que llevaba mucho tiempo sin recibir atención médica: presentaba en el cuerpo, afirmaron testigos, múltiples hematomas, tenía una brecha en la cabeza (por la cual recibió puntos), había perdido varios dientes y la vista de un ojo. Se halló una ingente cantidad de sustancias fue en la vivienda y múltiples armas.

Ratoncolorao #3 Ratoncolorao
Este comía jamón. De hecho, se comió el cerdo entero...
Nómada_sedentario #4 Nómada_sedentario
#3 no leeremos por aquí a los de "caso aislado" o "les hemos fallado" a vilipendiar al hijoalagranputa este.
Por afinidad, me imagino.
Ratoncolorao #5 Ratoncolorao
#4 Ni tampoco va a ir nadie a montar disturbios a su pueblo pese a que algunos vecinos sabían lo del secuestro.
#6 Cincocuatrotres
#5 ya sabes los datos de la ertzaina el 2% que provoca mas del 50% de los delitos, te lo recuerdo.
Nómada_sedentario #7 Nómada_sedentario
#6 Lo primero, reportado por bulo.
Lo segundo, dando las cifras reales (poblacion extranjera en Euskadi en torno al 13%, cometen aprox el 35% de los delitos), en base a ello todos los inmigrantes han de ser tratados como sospechosos y de este tipo no decimos ni mu. Es eso?
GEP_Gun #8 GEP_Gun
#5 sobretodo su vecina María, sospechosa de encubrimiento...
#1 carraxe
Ya sé que está mal y no es civilizado, pero me gustaría ver como una horda de salvajes linchan a tipo este y lo destrozan a golpes hasta matarlo. O el método saudí, colgarlo del pescuezo en una grúa altísima para que lo veamos y lo celebremos como una sociedad que da un paso adelante.

Que sí, que ya sé que está mal, pero muerto el can.... este tipo no tiene arreglo
GEP_Gun #2 GEP_Gun
alberto, el monstruo de murcia. es ver su foto y da tanto asco y grima como el de amstetten.  media
