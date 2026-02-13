El acusado de secuestrar y violar a una mujer durante dos años en Murcia tenía un barco lleno de droga en Cartagena

Alberto S. M. y su vecina María, sospechosa de encubrimiento, son trasladados por la Policía a la Ciudad de la Justicia tras tres noches en los calabozos. Cuando los sanitarios atendieron a la víctima, se encontraron con una persona que llevaba mucho tiempo sin recibir atención médica: presentaba en el cuerpo, afirmaron testigos, múltiples hematomas, tenía una brecha en la cabeza (por la cual recibió puntos), había perdido varios dientes y la vista de un ojo. Se halló una ingente cantidad de sustancias fue en la vivienda y múltiples armas.