Acusaciones de uso de violencia sexual y tortura contra manifestantes en Irán (ENG)

HRW y Amnistía Internacional advierten que Teherán utiliza la violación, la violencia sexual y la tortura para reprimir la disidencia, continuando un patrón de violencia similar a las protestas anteriores. 20 niños y adolescentes fueron arrestados en las provincias de Ilam, Kermanshah y Kurdistán, mientras que el Consejo de Coordinación de la Asociación Sindical de Profesores de Irán informó de la detención de al menos 100 menores en la provincia de Kermanshah.

