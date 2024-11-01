Acusaciones de tenencia de cocaína, de agresión y de estafa: la policía acaba en la puerta de 'La cárcel de Los Gemelos'

Marrash hacía un directo en el que se oía de fondo a la policía, fuera de la nave industrial donde se graba el espacio. "Tienes que pasarte por el hospital, que te hagan un parte de lesiones, que te miren el arañazo y el dolor que dices que tienes en el pecho, con ese parte de lesiones si quieres puedes denunciar, te pasas por comisaría y dices que ha estado una patrulla de policía contigo", le dice supuestamente un policía a José. Ya en un taxi, Marrash aseguraba que él y José iban a una comisaría a denunciar. "No es un reality, es una nave...