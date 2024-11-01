Acusaciones de tenencia de cocaína, de agresión y de estafa: la policía acaba en la puerta de 'La cárcel de Los Gemelos'

Marrash hacía un directo en el que se oía de fondo a la policía, fuera de la nave industrial donde se graba el espacio. "Tienes que pasarte por el hospital, que te hagan un parte de lesiones, que te miren el arañazo y el dolor que dices que tienes en el pecho, con ese parte de lesiones si quieres puedes denunciar, te pasas por comisaría y dices que ha estado una patrulla de policía contigo", le dice supuestamente un policía a José. Ya en un taxi, Marrash aseguraba que él y José iban a una comisaría a denunciar. "No es un reality, es una nave...
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Y sí, me considero superior moral e intelectualmente sobre aquellos que sí los hayan visto.
Jamás he visto nada de estos realitys a pesar de que tengo un amigo que no paraba de bombardearme con clips por WhatsApp hasta el punto de decirle en tono borde que me deje de enviar esa puta mierda que no pienso ver ni medio segundo. Solo conozco cosas por lo que me cuenta.