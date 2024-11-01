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Acusaciones de tenencia de cocaína, de agresión y de estafa: la policía acaba en la puerta de 'La cárcel de Los Gemelos'

Acusaciones de tenencia de cocaína, de agresión y de estafa: la policía acaba en la puerta de 'La cárcel de Los Gemelos'

Marrash hacía un directo en el que se oía de fondo a la policía, fuera de la nave industrial donde se graba el espacio. "Tienes que pasarte por el hospital, que te hagan un parte de lesiones, que te miren el arañazo y el dolor que dices que tienes en el pecho, con ese parte de lesiones si quieres puedes denunciar, te pasas por comisaría y dices que ha estado una patrulla de policía contigo", le dice supuestamente un policía a José. Ya en un taxi, Marrash aseguraba que él y José iban a una comisaría a denunciar. "No es un reality, es una nave...

| etiquetas: televisión , redes sociales , realities
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4 comentarios
2 1 1 K 19 actualidad
strike5000 #3 strike5000 *
Me llena de orgullo y satisfacción... decir que me suena muy vagamente algo de este "programa", oído o leído en alguna red social, pero que no he visto absolutamente nada, ni de la cárcel, ni de la casa, ni de los primos de los gemelos. Es más, ni siquiera sé quién coño son esos "Gemelos".

Y sí, me considero superior moral e intelectualmente sobre aquellos que sí los hayan visto.  media
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SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Es que a quién se le ocurre juntar a tanto politoxicómano... Normal que la mierda te explote en la cara.
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Asmode0 #4 Asmode0
Es lo que pasa cuando intentas hacer negocios con parias de la sociedad pensando que sus valores son los mismos que los de una persona normal. Para esta gente la traición, la mentira, la estafa, el robo, etc son actos válidos si salen beneficiados con ellos.

Jamás he visto nada de estos realitys a pesar de que tengo un amigo que no paraba de bombardearme con clips por WhatsApp hasta el punto de decirle en tono borde que me deje de enviar esa puta mierda que no pienso ver ni medio segundo. Solo conozco cosas por lo que me cuenta.
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... llena de suciedad con gente que está enganchada a todo", dice ella. "Un yonkódromo", añade José. "Se me ha agredido, se me han tirado cosas", asegura Marrash, que además acusa a La cárcel de los Gemelos se ser una suerte de estafa: "Todo son bots, los comentarios son bots, las métricas... no tienen ni un millón, no os creáis nada, no paguéis ni un céntimo en ningún voto", dice ella supuestamente de camino a la comisaría...
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menéame