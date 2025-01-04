El acuerdo de Gaza ya estaba listo hace un año [ENG]

El negociador independiente israelí Gershon Baskin reveló que el acuerdo anunciado el jueves entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) e Israel para poner fin a la guerra en Gaza ya había estado sobre la mesa en la misma forma durante más de un año. Según Baskin, Hamás había aceptado los mismos términos en septiembre de 2024, durante los últimos meses del gobierno del expresidente estadounidense Joe Biden, en lo que entonces se conocía como el “acuerdo de tres semanas”.