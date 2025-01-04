El acuerdo de Gaza ya estaba listo hace un año [ENG]

El negociador independiente israelí Gershon Baskin reveló que el acuerdo anunciado el jueves entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) e Israel para poner fin a la guerra en Gaza ya había estado sobre la mesa en la misma forma durante más de un año. Según Baskin, Hamás había aceptado los mismos términos en septiembre de 2024, durante los últimos meses del gobierno del expresidente estadounidense Joe Biden, en lo que entonces se conocía como el “acuerdo de tres semanas”.
| etiquetas: netanyahu , baskin , biden , hamas
La única verdad que dice Trump, es que Biden ha sido un presidente extremadamente pésimo en políticas internacionales.
Por desgracia esta gran portada siempre será actual.
Trump lleva ya 9 meses.
Precisamente Trump calló mucho de las decisiones de Biden. Aquí armamento aprobado mandar a Israel justo en el comienzo del mandato de Trump:
Biden notifica al Congreso que planea enviar armas a Israel por 8.000 millones de dólares
elpais.com/internacional/2025-01-04/biden-notifica-al-congreso-que-pla
Prácticamente esto era lo único en lo que coincide Biden, en el apoyo a Israel.
Biden… » ver todo el comentario