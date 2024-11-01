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Actualmente, siete países generan el 100% de su electricidad a partir de energías renovables [EN]

Actualmente, siete países generan el 100% de su electricidad a partir de energías renovables [EN]

Albania, Bután, Nepal, Paraguay, Islandia, Etiopía y la República Democrática del Congo produjeron más del 99,7 por ciento de la electricidad que consumieron utilizando energía geotérmica, hidroeléctrica, solar o eólica. Los científicos afirman que hemos llegado a un "punto de inflexión irreversible" que conllevará la eliminación gradual de los combustibles fósiles. "Los avances tecnológicos y económicos significan que la transición a la energía limpia no solo es alcanzable, sino inevitable".

| etiquetas: renovables , albania , bután , nepal , paraguay , islandia , etiopía , congo
15 4 1 K 231 Renovables
6 comentarios
15 4 1 K 231 Renovables
Lamantua #1 Lamantua *
Y España..? Que desilusión. Cuanta propaganda. :palm:
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Duke00 #2 Duke00 *
#1 España en 2025 ronda el 60 %, pero la noticia del meneo es de 2024 con datos de 2022 así que está bastante desfasada teniendo en cuenta lo rápido que están avanzando las renovables.

Por ejemplo el mapa que se ve es de los países que superaban el 50% en 2022, pero a día de hoy faltan unos cuantos.

#0
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DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#2 fuí a castilla y en el camino flipé con algunas zonas con cientos de molinos...
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Dragstat #5 Dragstat
#2 es verdad, es antigua.
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Artillero #3 Artillero
#1 la mayoría son países con poca población y una orografía y clima que permite hidroeléctrica todo el tiempo, o países con poca demanda eléctrica.
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hackerman #6 hackerman
Cuando generen electricidad para coches, camiones, aviones, barcos y tractores me despertais del sueño texnopotimista
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menéame