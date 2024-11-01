Actualmente, siete países generan el 100% de su electricidad a partir de energías renovables [EN]

Albania, Bután, Nepal, Paraguay, Islandia, Etiopía y la República Democrática del Congo produjeron más del 99,7 por ciento de la electricidad que consumieron utilizando energía geotérmica, hidroeléctrica, solar o eólica. Los científicos afirman que hemos llegado a un "punto de inflexión irreversible" que conllevará la eliminación gradual de los combustibles fósiles. "Los avances tecnológicos y económicos significan que la transición a la energía limpia no solo es alcanzable, sino inevitable".