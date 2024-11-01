Actualizan a las princesas Disney  

Un fotógrafo malagueño ha aparecido en varios canales de Televisión anunciando una reinterpretación de las historias y looks de las princesas Disney más conocidas. En la web lanzada al público hace unos días ( princesasmodernas.es ), se podrán leer y ver estos cambios, para los cuáles han participado 9 modelos y un equipo amplio de maquilladoras y estilistas. El proyecto busca empoderar y cambiar a las princesas y que las mujeres actuales se identifiquen con esas historias.