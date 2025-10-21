KDE Plasma 6.5: un «punto de inflexión» repleto de novedades… y con cambio automático de tema visual

«¿Cómo se puede convertir un escritorio excelente en uno fantástico? Fácil: eliminando las imperfecciones, puliendo las cosas bueno y añadiendo un toque de genialidad», introducen el lanzamiento. Como si no tuvieran abuela. Y eso que muchos ya consideramos a KDE Plasma como un escritorio tan fantástico como excelente, aunque las mejoras, como no podía ser de otra manera, no solo son bienvenidas, sino indispensables.