KDE Plasma 6.5: un «punto de inflexión» repleto de novedades… y con cambio automático de tema visual

«¿Cómo se puede convertir un escritorio excelente en uno fantástico? Fácil: eliminando las imperfecciones, puliendo las cosas bueno y añadiendo un toque de genialidad», introducen el lanzamiento. Como si no tuvieran abuela. Y eso que muchos ya consideramos a KDE Plasma como un escritorio tan fantástico como excelente, aunque las mejoras, como no podía ser de otra manera, no solo son bienvenidas, sino indispensables.

#1 doppel *
el día que gnu-linux sea mejor que windows, me cambiaré... ¿y si, realmente, ya lo fuera?
Torrezzno #2 Torrezzno *
#1 en mi casa solo entra unix y unix-like. Solo mac, linux y android. Windows ni regalado
salteado3 #3 salteado3
Cuando ves que todo lo que se destaca de la nueva versión es su aspecto (como si el anterior fuera malo) pues sabes que ya están agotados y cuesta abajo.

Lo mismo para el iPhone que para esto.
#4 capitan.meneito
#3 por curiosidad cuanta RAM come kde en estas últimas versiones?
dejé de usarlo hace años porque el equipo no lo movía...
Ed_Hunter #5 Ed_Hunter *
#3 Mejoran algunas cosas en el aspecto, pero también mejoran la integración con Wayland (el nuevo subsistema gráfico que substituye al vetusto X-Window 11), mejoran la gestión de dispositivos, sobre todo paletas gráficas, la gestión de seguridad de aplicaciones, mejoran el soporte de HDR entre otras cosas. No se que pides que cambien de la versión 6.4 a la 6.5 en sólo 4 meses.
