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Una actriz alemana denuncia una red de deepfakes y suplantación de su imagen: el agresor era su marido

Una actriz alemana denuncia una red de deepfakes y suplantación de su imagen: el agresor era su marido

"Publicó una historia en la que yo fui violada por 21 hombres", relata la víctima. La situación dio un giro inesperado cuando decidió denunciar públicamente lo ocurrido y compartir su testimonio en los medios de comunicación. Fue entonces cuando apareció el presunto responsable, que contra todo pronóstico, se trataba de alguien de su máxima confianza: su marido (ahora exmarido), el actor alemán Christian Ulmen.

| etiquetas: actriz alemana , denuncia , deepfakes , suplantación imagen , agresor , marido
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4 comentarios
7 2 1 K 109 actualidad
Mark_ #3 Mark_
Imagínate vivir con un hombre que fantasea con que te violen 21 tíos. Literalmente la odia.

En serio, para encerrarlos y tirar la llave. Y cortarles la polla.
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Nylo #4 Nylo
La historia me suena rarísima. Me creo que haya tíos que hacen deepfakes de estos con sus parejas. Pero ¿admitirlo sin más? ¿Siendo un delito por el que irá a la cárcel? ¿Y lo de los mensajes de odio hacia ella? ¿A cuento de qué, si es la víctima? Me falta muchísima información.
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#1 Kuruñes3.0
Independientemente del castigo por el delito cometido ese sujeto es peligroso. Espero que lo tengan controlado.
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taSanás #2 taSanás
Pues entiendo al marido, yo también haría deepfakes de mi mujer, no hay nada que me de más placer que verla diciendo “Tienes razón” y para eso… hace falta deepfake
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menéame