Una actriz alemana denuncia una red de deepfakes y suplantación de su imagen: el agresor era su marido

"Publicó una historia en la que yo fui violada por 21 hombres", relata la víctima. La situación dio un giro inesperado cuando decidió denunciar públicamente lo ocurrido y compartir su testimonio en los medios de comunicación. Fue entonces cuando apareció el presunto responsable, que contra todo pronóstico, se trataba de alguien de su máxima confianza: su marido (ahora exmarido), el actor alemán Christian Ulmen.