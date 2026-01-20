edición general
La actividad de la construcción baja en Europa, con España entre las mayores caídas

La producción decreció unas décimas en la eurozona y la UE en términos interanuales. En España bajó un 2,8% interanual, quinto mayor descenso de los países con datos disponibles

salchipapa77
La de tonterías que dices en tan pocas líneas.

Edit: comentario para el número 1 que me tiene en ignorados como un niño pequeño que se lleva el scattergoris.
Josecoj
No sé contenido voy a mover si ni tengo redes y encima las odio
CharlesBrowson
Si no cabemos ya y no se construye, hay que mover eso, no hay sitio!!!
NoPracticante
Los pisos nunca bajan.
LokoYo_
Siento decirte que por mover contenido en redes NO vas hundir la demanda
España es un país relativamente barato y, si no hablas inglés, vas a seguir accediendo a los salarios más bajos.

La derecha y cualquiera que vea el déficit habitacional y se dé cuenta que hemos crecido en 2 MIllones de nuevos habitantes en España y un déficit de 700 000 viiendas defendería crear soluciones habitacionales
NPCMeneaMePersigue
Por eso la derecha repite "hay que construir mas" porque no van a construir mas, entonces te mandan a una posición en la que saben que no vas a ningún lado, cuando lo que hay que hacer es espantar a los guiris, hostilidad, no hablar inglés, mover contenido en redes que hace mal tiempo y hundir la demanda
