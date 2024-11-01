Actimel versus Basulto, año 2006

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria reconoce que algunas vitaminas o minerales (cobre, folato, hierro, selenio, zinc o vitaminas A, B6, B12, C y D) participan en el funcionamiento del sistema inmunitario. Actimel contiene algunas de dichas vitaminas. Pero ojo, es importante matizar que «participa en el funcionamiento del sistema inmunitario» no es sinónimo de «mejora el sistema inmunitario». Es decir, dicha «participación» no significa que tomar una dosis extra de estos nutrientes mejore la inmunidad.