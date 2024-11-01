edición general
Actimel versus Basulto, año 2006

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria reconoce que algunas vitaminas o minerales (cobre, folato, hierro, selenio, zinc o vitaminas A, B6, B12, C y D) participan en el funcionamiento del sistema inmunitario. Actimel contiene algunas de dichas vitaminas. Pero ojo, es importante matizar que «participa en el funcionamiento del sistema inmunitario» no es sinónimo de «mejora el sistema inmunitario». Es decir, dicha «participación» no significa que tomar una dosis extra de estos nutrientes mejore la inmunidad.

Milmariposas #2 Milmariposas
"El actimel no sirve para nada". Mi médico del estómago dixit.
Supercinexin #4 Supercinexin
#2 Y cuando ves la mayoría de alimentos "bio", "orgánico" y demás... Son auténticas porquerías ultraprocesadas.

De los productos "veganos" o "vegetarianos" ni hablar: todo atiborrado de aceites vegetales, principalmente de palma. La margarina es la quintaesencia de estos alimentos: por no "engordar" comiéndote de desayuno unas tostadas con mantequilla, que es un alimento sencillo y normal, vas y te compras "margarina" que básicamente es una mezcla de aceites vegetales horribles para el organismo si los consumes a menudo, algo que debería estar prohibido directamente, peeeero el contenido en grasa es menor, o sea todo super sano :palm:
Torrezzno #3 Torrezzno
A la gente que esta con quimiotepia le dicen que no tome actimel por los bacilos que lleva. Los probióticos está demostrado que ayudan, otra cosa es que lo publiciten como el brebaje mágico del Quijote
Asimismov #5 Asimismov
#3 nada tiene que ver el lactobacilus inmunitas con el sistema inmune, son los aditivos que le echan el motivo por el que pueden publicitar el Actimel como ayuda.
Asimismov #6 Asimismov
El Actimel sirve para vaciar tus bolsillos, es muy caro y sus envases contaminan el planeta.
#1 Quillotro
Muchacho, no dejes que la verdad te estropee un buen spot
