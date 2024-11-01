Actimel versus Basulto, año 2006

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria reconoce que algunas vitaminas o minerales (cobre, folato, hierro, selenio, zinc o vitaminas A, B6, B12, C y D) participan en el funcionamiento del sistema inmunitario. Actimel contiene algunas de dichas vitaminas. Pero ojo, es importante matizar que «participa en el funcionamiento del sistema inmunitario» no es sinónimo de «mejora el sistema inmunitario». Es decir, dicha «participación» no significa que tomar una dosis extra de estos nutrientes mejore la inmunidad.
De los productos "veganos" o "vegetarianos" ni hablar: todo atiborrado de aceites vegetales, principalmente de palma. La margarina es la quintaesencia de estos alimentos: por no "engordar" comiéndote de desayuno unas tostadas con mantequilla, que es un alimento sencillo y normal, vas y te compras "margarina" que básicamente es una mezcla de aceites vegetales horribles para el organismo si los consumes a menudo, algo que debería estar prohibido directamente, peeeero el contenido en grasa es menor, o sea todo super sano