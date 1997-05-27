¿Qué es el Acta Fundacional firmada hace 25 años entre la OTAN y Rusia?

El 27 de mayo de 1997, Rusia y la OTAN creyeron haber pasado la página de la Guerra Fría con el Acta Fundacional, un acuerdo de cooperación destinado a establecer "una paz duradera e integradora", una época en la que la Alianza Atlántica y Moscú ya no se consideraban enemigos. El documento, de 24 páginas, preveía una mayor colaboración con Moscú en la lucha contra el terrorismo, el mantenimiento de la paz, el desarme y las relaciones económicas. También se acompaña de la creación de un Consejo permanente conjunto OTAN-Rusia.
www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/1
