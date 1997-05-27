edición general
¿Qué es el Acta Fundacional firmada hace 25 años entre la OTAN y Rusia?

El 27 de mayo de 1997, Rusia y la OTAN creyeron haber pasado la página de la Guerra Fría con el Acta Fundacional, un acuerdo de cooperación destinado a establecer "una paz duradera e integradora", una época en la que la Alianza Atlántica y Moscú ya no se consideraban enemigos. El documento, de 24 páginas, preveía una mayor colaboración con Moscú en la lucha contra el terrorismo, el mantenimiento de la paz, el desarme y las relaciones económicas. También se acompaña de la creación de un Consejo permanente conjunto OTAN-Rusia.

cosmonauta #3 cosmonauta
Se firmó en época de Yeltsin después de mucho trabajo del equipo Gorvachov.

A los dictadores como Putin les importan poco los compromisos previos
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
Cuando Rusia tenía un gobierno responsable al menos en apariencia
No como ahora con un fascista y criminal como Putler al frente
#2 pozz *
El psicopata nazi imperialista de Putin la ha tirado por el retrete.

Ahora ese estercolero de Rusia, mientras mas lejos de la UE y la OTAN, mejor!
#4 lluissubi
#2 claro... La culpa es de solo Rusia.
El tratado en primer en romperlo o no cumplirlo fue EEUU/OTAN.
Nosotros somos cóleterales.

Hay que ser adulto y responsable... Y europa no lo es.
#6 pozz *
#4 Por supuesto que Rusia es un cancer absoluto en todos los sentidos.. la mayor prueba la tienes en que todos los paises del este de Europa que lograron salir de la influencia del Kremlin al desmantelarse la Union Sovietica, progresaron y prosperaron a pasos agigantados gracias a la UE y la OTAN, mientras que a dia de hoy Rusia sigue siendo un estercolero repleto de miseria y pobreza, solo en Rusia hay mas del doble de asesinatos y mas del cuadruple de violaciones que en toda la UE + UK, una…   » ver todo el comentario
#8 lluissubi
#6 podría aceptar tu razonamiento...
Pero no tu forma de dirigirte.
A ver si maduras.
Un saludo.
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 Puedes indicar que ha incumplido del tratado EEUU/OTAN y cuando?
El enlace al tratado lo tienes en el primer comentario
#5 Barriales *
#_2 por dios. Que nivel de gilipolleces!!!!!
