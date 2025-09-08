Acrónimos híbridos: el juego psicológico de las palabras-maleta en castellano

En los últimos años, la lengua castellana ha sido terreno fértil para la proliferación de acrónimos híbridos, esas palabras construidas por la fusión de fragmentos de dos o más términos hasta dar lugar a una nueva unidad con vida propia. Son las llamadas palabras-maleta, o blends en la terminología anglosajona. Si durante el siglo XX nos habituamos a siglas como RENFE, ONU u OTAN pioneros de la acronimia, hoy el fenómeno adopta un aire más juguetón y comercial, donde el ingenio fonético se combina con la psicología de la persuasión.