3
meneos
17
clics
Acontece que no es poco. 24 de septiembre de 1559: ¡Jolgorio católico en Sevilla! ¡Pasen y vean! Vamos a quemar a seres humanos
Nieves Concostrina habla sobre lo que sucedió en Sevilla el 24 de septiembre de 1559.
|
etiquetas
:
sevilla
,
auto de fe
,
religion
,
protestantes
,
hoguera
,
concostrina
2
1
1
K
29
laicismo
#1
Esteban_Rosador
La dictadura nacionalcatólica franquista no apareció de la nada. La iglesia católica española tiene una larga tradición criminal.
0
K
19
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
