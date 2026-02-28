edición general
La Acadèmia Valenciana de la Llengua rechaza el cambio de nombre de València a "Valéncia/Valencia"

El pleno aprueba un informe que defiende mantener la forma actual, con la tilde abierta (València), y no la doble denominación en castellano y valenciano con acento cerrado que proponen PP y Vox

Comentarios destacados:    
Supercinexin #2 Supercinexin
Porfavor qué tontería. ¿Quién sabrá más, estos académicos encerrados en su biblioteca oliendo a rancio, o los políticos de ultraderecha nacionalista castellana?
4
karaskos #6 karaskos
#2 En Valencia...!?

Los que más Fallas, paellas y fiestuki prometan a la gente son los que mas saben.
0
#8 Onaj *
Comó dicè la noticia, la tílde ya se ha cambiado en ótras ocasiones pará adecuar la esc'ritura la pronunciaciön real dèl idioma.

La cúestion es que la AVL quiere que se escriba València cuando recönocen que se pronuncia Valéncia. Las razones las sabémos todos. Nàda nuevo en lá AVL.

Algúnos piènsan que póner las tildés mal nò es una moléstia ni nadá que arreg'lar. Estan en s'u dérecho, por supúesto. Yò creo que déberian haberlo dejado èn castellano, qüe no molestába a nadie y nos ahorràbamos el dinerò en cambiar los carteles cadá dos por tres.
0
ombresaco #4 ombresaco
Se rotula en español, que para eso estamos en España
Se rotula en valenciano, que para eso estamos en Valencia
Se rotula en ambos idiomas: València/Valencia
Es una tontería rotular en ambos idiomas, si se entiende
Vamos a cambiar València por Valéncia
... qué pereza!
0
Fedorito #5 Fedorito *
#4
"Es una tontería rotular en ambos idiomas, si se entiende"

Hombre, si tienes una empresa de rotulación no es ninguna tontería.
1
ombresaco #7 ombresaco
#5 Si ya existen los carteles, cambiarlos es "preocuparse por las cosas que interesan a la gente", y no esasa chorradas identitarias de ponerle falda a los muñecos de los semáforos.
Si se pusiera con ´ o con ` estoy seguro de que la mayoría de la gente no se daría cuenta; de los pocos que se dieran cuenta, la mayoría pensaría que es una errata; y solo unos cuantos le daría importancia.
1
#9 pirat
#5 Solo el cambio de color corporativo de rojo a azul por capricho y parte de esos que se preocupan tanto por los problemas reales de los ciudadanos... va a salir por un buen pico...
0
Mauricio_Colmenero #1 Mauricio_Colmenero
Están a sueldo de Cataluña ...
0
Andreham #3 Andreham
Pero para qué quieren cambiar el acento lol

Lo otro da un poco igual, yo mismo vivo en Elche/Elx y no se le caen a nadie los anillos.

Pero lo del acento sí es un poco dar por culo por dar por culo.
0
Postmeteo #10 Postmeteo
#3 ¿Tú sabes lo difícil que es para un español de bien encontrar el acento pa tras en un teclado?
0

