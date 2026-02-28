La Acadèmia Valenciana de la Llengua rechaza el cambio de nombre de València a "Valéncia/Valencia"

El pleno aprueba un informe que defiende mantener la forma actual, con la tilde abierta (València), y no la doble denominación en castellano y valenciano con acento cerrado que proponen PP y Vox
Los que más Fallas, paellas y fiestuki prometan a la gente son los que mas saben.
La cúestion es que la AVL quiere que se escriba València cuando recönocen que se pronuncia Valéncia. Las razones las sabémos todos. Nàda nuevo en lá AVL.
Algúnos piènsan que póner las tildés mal nò es una moléstia ni nadá que arreg'lar. Estan en s'u dérecho, por supúesto. Yò creo que déberian haberlo dejado èn castellano, qüe no molestába a nadie y nos ahorràbamos el dinerò en cambiar los carteles cadá dos por tres.
Se rotula en valenciano, que para eso estamos en Valencia
Se rotula en ambos idiomas: València/Valencia
Es una tontería rotular en ambos idiomas, si se entiende
Vamos a cambiar València por Valéncia
... qué pereza!
"Es una tontería rotular en ambos idiomas, si se entiende"
Hombre, si tienes una empresa de rotulación no es ninguna tontería.
Si se pusiera con ´ o con ` estoy seguro de que la mayoría de la gente no se daría cuenta; de los pocos que se dieran cuenta, la mayoría pensaría que es una errata; y solo unos cuantos le daría importancia.
Lo otro da un poco igual, yo mismo vivo en Elche/Elx y no se le caen a nadie los anillos.
Pero lo del acento sí es un poco dar por culo por dar por culo.