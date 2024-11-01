·
3
meneos
184
clics
Acabo de recibir mis posters de "El Señor de los Anillos"
Un usuario de Reddit pide unos posters de la trilogía de Peter Jackson por Aliexpress y el resultado no es como esperaba.
ocio
#3
Atusateelpelo
Los veo con un toque picassiano...
0
K
18
#1
MAJASTRABU
Desde ya, superfan del Frodo aka "yo no consumo nada sabes"
0
K
9
#2
Rixx
Han sido impresos en Mordor, sin duda alguna
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
