Acabo de recibir mis posters de "El Señor de los Anillos"  

Un usuario de Reddit pide unos posters de la trilogía de Peter Jackson por Aliexpress y el resultado no es como esperaba.

Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Los veo con un toque picassiano...
#1 MAJASTRABU
Desde ya, superfan del Frodo aka "yo no consumo nada sabes"
#2 Rixx
Han sido impresos en Mordor, sin duda alguna :-D
