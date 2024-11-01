edición general
Se acaba el esperpento de Belorado: la Audiencia Provincial confirma el desahucio de las exmonjas cismáticas

El culebrón de la exmonjas de Belorado parece que va llegando a su fin. La Audiencia Provincial de Burgos ha confirmado definitivamente la sentencia de desahucio del Monasterio de Santa Clara de Belorado, zanjando así el recurso de apelación interpuesto por las exmonjas cismáticas contra la resolución del pasado 31 de julio. La decisión judicial, fechada el 29 de enero, establece que las exreligiosas carecen de derecho de propiedad sobre el monasterio y deberán abandonarlo antes del 10 de febrero. Los magistrados establecen que «la propiedad...

| etiquetas: monasterio , belorado , desahucio , exmonjas cismáticas , audiencia provincial
#2 alcaloidedos
unas pobres ancianas van a ser desahuciadas son mujeres vulnerables, espero y deseo ver manifestaciones que impidan ese desahucio
Pertinax #4 Pertinax
#2 Y más sabiendo que han okupado un edificio de la Conferencia Episcopal. Un Munumento merecerían. :troll:
#3 Pivorexico *
Para que digan que las mujeres siempre tienen las de ganar al divorciarse :

Ni la custodia compartida del niño Jesús las han dejado .
powernergia #1 powernergia
Tengo la esperanza de llegar a ver la escena berlangiana, de cómo agentes de la GC sacan el volandas a las monjas enseñando las enaguas.
