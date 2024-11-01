Se acaba el esperpento de Belorado: la Audiencia Provincial confirma el desahucio de las exmonjas cismáticas

El culebrón de la exmonjas de Belorado parece que va llegando a su fin. La Audiencia Provincial de Burgos ha confirmado definitivamente la sentencia de desahucio del Monasterio de Santa Clara de Belorado, zanjando así el recurso de apelación interpuesto por las exmonjas cismáticas contra la resolución del pasado 31 de julio. La decisión judicial, fechada el 29 de enero, establece que las exreligiosas carecen de derecho de propiedad sobre el monasterio y deberán abandonarlo antes del 10 de febrero. Los magistrados establecen que «la propiedad...