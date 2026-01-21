El abuso de la tecnología hace aflorar el «sedentarismo cognitivo»: «Nos orientamos peor, la atención y la memoria se están viendo afectadas»

Los expertos advierten que esta caída de nuestras funciones cognitivas ya está provocando un declive intelectual entre la población.

El funcionamiento de nuestro cuerpo se rige, por encima de todo, por un imperativo: el de la eficiencia. A lo largo de la evolución humana, la capacidad del organismo para preservar energía y realizar tareas con el gasto mínimo e indispensable ha sido lo que nos ha permitido sobrevivir a períodos prolongados de escasez cuando una sequía o una inundación destruía una cosecha entera, dejando a la población con .....