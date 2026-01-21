edición general
El abuso de la tecnología hace aflorar el «sedentarismo cognitivo»: «Nos orientamos peor, la atención y la memoria se están viendo afectadas»

Los expertos advierten que esta caída de nuestras funciones cognitivas ya está provocando un declive intelectual entre la población.
El funcionamiento de nuestro cuerpo se rige, por encima de todo, por un imperativo: el de la eficiencia. A lo largo de la evolución humana, la capacidad del organismo para preservar energía y realizar tareas con el gasto mínimo e indispensable ha sido lo que nos ha permitido sobrevivir a períodos prolongados de escasez cuando una sequía o una inundación destruía una cosecha entera, dejando a la población con .....

sat
Normal, lo que no se usa se oxida. Yo ya tengo una cierta edad y todavía me se de memoria el número de teléfono de mis padres, antiguas novias, antiguos números de trabajo, etc, etc... Hoy día no me sé de memoria ni el de mi mujer.
Bourée
#2 Yo estoy igual que tú, mayor y con problemas. Antes hacía cuentas mentales muy rápido y ahora me cuesta muchísimo y fallo mucho. De la memoria ni te cuento, tal vez se sume la era de la desinformación -como la denomino yo-, la edad y que de chaval fumé algo que decían que causaba pérdida de memoria, no recuerdo el nombre ;) ;) ;)
xyria
#2 Yo me sé ni número de teléfono de tanto repetirlo, pero ni idea del de mi mujer, mis hijos, etc. Exceptuando el mío, no me sé ni un solo número más.
Anomalocaris
La eficiencia es la ventaja más seductora de las herramientas de IA. Una eficiencia que se mide en términos del tiempo que nos llevará desarrollar una tarea determinada. Sin embargo, para Fernández Slezak, «esta visión es cortoplacista. El trabajo intelectual sin inteligencia artificial, a largo plazo, genera una visión global del campo de estudio para la persona, lo que le permitirá tomar mejores decisiones en ese campo».

La mayoría de seres humanos del mundo desarrollado somos…

La mayoría de seres humanos del mundo desarrollado somos…   » ver todo el comentario
