Aburrirse para crecer: cómo el móvil está matando el poder transformador del tedio

Los expertos apuntan a que el hastío cumple una función y el abuso del teléfono podría estar anulando la chispa que florece en los tiempos muertos.

jdmf
Cuando leo éstas cosas siempre me acuerdo del mismo chiste:

Si estas aburrido y no sabes qué hacer, túmbate en el sofá 5 minutos y en seguida vendrá tu pareja a darte trabajo.
rojelio
#0 Has puesto el enlace para móviles, si aún puedes editar cámbialo por este:
elpais.com/salud-y-bienestar/2025-11-27/aburrirse-para-crecer-como-el-
DayOfTheTentacle
#2 es la con̈a en esta noticia xD
luspagnolu
#3 La verdad es que sí. Y, además, esperando al médico. No caigáis en mi error.
nopolar
Todas esas ideas felices que surgían cagando morirán aplastadas por la noticia de turno o por el jueguecito chorra que sea.
gorgos
No hay nada mejor que aburrirse trabajando
