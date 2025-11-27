·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5892
clics
Trump es un puto desequilibrado (aunque todos lo sabemos hace tiempo)
6956
clics
Metí tierra y agua en un jarro, 6 meses después esto apareció
6283
clics
MALEMÁTICAS CCXCVII: un gráfico muy, muy poco manipulado
6405
clics
Escolar desmonta a Elisa Beni y le explica claramente por qué la ha despedido
5766
clics
Foto ganadora del World Press Photo del Año 2025
más votadas
707
Ana Garrido, la heroína que destapó la trama Gürtel, obligada a abandonar España de nuevo: "El Sistema ha podido conmigo"
604
RTVE confirma el veto a Israel en Eurovisión: "Los derechos humanos no son un concurso"
342
El Gobierno palestino publica el vídeo de una ejecución de Israel a dos hombres en Cisjordania
777
Javier Fesser publica el que seguramente sea el mensaje más sonado sobre la condena al Fiscal General del Estado
466
Los comuns se querellan por revelación de secretos contra el presidente del tribunal que condenó al fiscal general
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
27
clics
Aburrirse para crecer: cómo el móvil está matando el poder transformador del tedio
Los expertos apuntan a que el hastío cumple una función y el abuso del teléfono podría estar anulando la chispa que florece en los tiempos muertos.
|
etiquetas
:
aburrimiento
,
crecimiento
,
móvil
,
poder
,
transformador
,
tedio
8
1
0
K
149
cultura
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
1
0
K
149
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
jdmf
Cuando leo éstas cosas siempre me acuerdo del mismo chiste:
Si estas aburrido y no sabes qué hacer, túmbate en el sofá 5 minutos y en seguida vendrá tu pareja a darte trabajo.
2
K
34
#2
rojelio
#0
Has puesto el enlace para móviles, si aún puedes editar cámbialo por este:
elpais.com/salud-y-bienestar/2025-11-27/aburrirse-para-crecer-como-el-
1
K
30
#3
DayOfTheTentacle
#2
es la con̈a en esta noticia
3
K
50
#6
luspagnolu
*
#3
La verdad es que sí. Y, además, esperando al médico. No caigáis en mi error.
0
K
20
#4
nopolar
Todas esas ideas felices que surgían cagando morirán aplastadas por la noticia de turno o por el jueguecito chorra que sea.
1
K
18
#1
gorgos
No hay nada mejor que aburrirse trabajando
0
K
17
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si estas aburrido y no sabes qué hacer, túmbate en el sofá 5 minutos y en seguida vendrá tu pareja a darte trabajo.
elpais.com/salud-y-bienestar/2025-11-27/aburrirse-para-crecer-como-el-