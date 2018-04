Absuelta de denuncia falsa la mujer que acusó al padre de su hija de abusar sexualmente de la niña

Susana Guerrero, la mujer que acusó al padre de su hija de abusar sexualmente de la niña ha sido absuelta. La jueza señala que tras las pruebas periciales "no existe certeza absoluta para declarar la falsedad de la denuncia". Sobre la prueba pericial,la sentencia señala que el testimonio de la niña "es inducido", porque el perito concluyó que la niña repetía lo que la madre había exigido que dijera "pero que no quería decir que la niña mintiera sobre los hechos". "No decía que mintiera, sino que contaba lo que le habían referido"