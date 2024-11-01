Absuelta de denuncia falsa la brigada de la Guardia Civil de Sevilla que alertó de corrupción

Un tribunal militar ha absuelto a la brigada de la Guardia Civil de Sevilla María Serrano, que fue juzgada por un delito de denuncia falsa tras ser denunciada por el general de división Fernando Mora Moret. Serrano denunció episodios de presunta corrupción en el seno de la unidad en la que estaba destinada como sargento primero, el Seprona de Sevilla, y a raíz de ello se le abrió un expediente disciplinario y un complejo proceso judicial que la llevó al banquillo de los acusados.