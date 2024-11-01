Ábrete un OnlyFans

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Pero combatir esta forma de entender tanto la sexualidad como cualquier otro tipo de explotación del cuerpo y la fuerza de trabajo de las mujeres precarizadas, solo es posible si se tiene en cuenta que los verdaderos enemigos a batir son el patriarcado, que implica la subordinación de las mujeres a la voluntad y el capricho de los varones, y el sistema capitalista, que está basado en el abuso y la desigualdad. Poner, por tanto, el foco sobre las víctimas del sistema, acusar o señalar a las personas abusadas y explotadas es caer en la misma...

| etiquetas: redes sociales , onlyfans , pornografia , sexo , prostitución , trabajo
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5 comentarios
3 1 5 K 9 actualidad
#3 To_lo_loco
No sé muy bien lo que desea comunicar.

Lo del Only y la mujer más o menos lo tengo claro, el título es ironía.

Lo que no sé es donde sitúa al sistema y la desigualdad. Creo que intenta abarcar mucho y se queda coja.

Voy en el bus. Una joven lee Pantaleón y las visitadoras, otra ve vídeos de belleza. Las pantallas y su poder… pero siempre este último el que domina que queremos sentir y hacer.
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angelitoMagno #4 angelitoMagno
Jack el Destripador es, por tanto, mucho más que un sádico asesino real, convirtiéndose en una idea, en un prototipo y un símbolo político de la lucha de clases y las consecuencias del capitalismo sin reglas de las décadas finales de la ya de por sí simbólica era victoriana

Y es que en torno a esta desdichada muchacha (Mary Jane Kelly) se comenzó a configurar el mito de la femme fatale, esa peligrosa ficción misógina de la hermosa y tentadora mujer que conduce a la perdición a todos los desgraciados hombres que tienen la desdicha de cruzarse en su camino y que invariablemente acabará pagando también con su vida el haberse atrevido a subvertir los roles de género

 media
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angelitoMagno #5 angelitoMagno
Lo de describir de forma tan acertada el mito de las sirenas y decir que el mito empezó con Mary Jane Kelly me ha hecho especial gracia.
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... trampa patriarcal, paternalista y moralista que el feminismo lucha por erradicar. En un mundo que repite sin parar a la gente joven que el éxito social se mide en la cantidad de cosas que se poseen -ropa, coches, novias...-, que el empoderamiento femenino consiste en dejar de llorar y ponerse a facturar, y en el que millones de niñas que apenas tienen para pagar el alquiler de su habitación cada día ven en Tik Toks a cientos de pijas mostrando sin pudor las distintas cajas de ropa y

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kosako #2 kosako
Vale!
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menéame