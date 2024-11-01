Ábrete un OnlyFans

Pero combatir esta forma de entender tanto la sexualidad como cualquier otro tipo de explotación del cuerpo y la fuerza de trabajo de las mujeres precarizadas, solo es posible si se tiene en cuenta que los verdaderos enemigos a batir son el patriarcado, que implica la subordinación de las mujeres a la voluntad y el capricho de los varones, y el sistema capitalista, que está basado en el abuso y la desigualdad. Poner, por tanto, el foco sobre las víctimas del sistema, acusar o señalar a las personas abusadas y explotadas es caer en la misma...
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Lo del Only y la mujer más o menos lo tengo claro, el título es ironía.
Lo que no sé es donde sitúa al sistema y la desigualdad. Creo que intenta abarcar mucho y se queda coja.
Voy en el bus. Una joven lee Pantaleón y las visitadoras, otra ve vídeos de belleza. Las pantallas y su poder… pero siempre este último el que domina que queremos sentir y hacer.
Y es que en torno a esta desdichada muchacha (Mary Jane Kelly) se comenzó a configurar el mito de la femme fatale, esa peligrosa ficción misógina de la hermosa y tentadora mujer que conduce a la perdición a todos los desgraciados hombres que tienen la desdicha de cruzarse en su camino y que invariablemente acabará pagando también con su vida el haberse atrevido a subvertir los roles de género
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