Los abogados que defenderán a Maduro y Flores

La defensa legal de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en Estados Unidos ya tiene nombres confirmados. En las últimas horas, se presentaron oficialmente ante la corte las notificaciones de comparecencia Barry Joel Pollack, quien asumirá la representación de Maduro, y Mark E. Donnelly, quien hará lo propio con Flores. El movimiento marca el primer paso formal del lado de los acusados en esta batalla judicial de alto perfil político y penal en Nueva York.