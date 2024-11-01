·
5
meneos
84
clics
De abogados y constituciones - by Roger Senserrich [OPINIÓN]
Desde hace décadas el mejor predictor sobre cómo votará cada juez es la ideología del presidente que lo nombró para el cargo (con contadas excepciones).
|
etiquetas
:
tribunal supremo
,
constitución
,
eeuu
,
jueces
#2
HeilHynkel
#0
Se corta ... en lo mejor.
1
K
29
#1
Pepepaco
¿España? No, Estados Unidos, como se dice habitualmente: «En todos sitios cuecen habas».
0
K
11
#3
tul
#1
en las colonias como España se replica el modus operando de la metropoli
1
K
23
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
Se corta ... en lo mejor.