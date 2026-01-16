El abogado Rachid Mohamed Hammu pone en tela de juicio la rectificación del magistrado de Ceuta, Antonio José Pastor Ranchal

En mi escrito formulando queja ante el CGPJ afirmaba que el uso de inteligencia artificial era reconocible porque existían “citas aparentemente precisas, con numeración y fechas concretas, acompañadas de frases categóricas que nunca han sido pronunciadas por el Tribunal Supremo”. O bien el recurso es fruto de alucinaciones de la inteligencia artiﬁcial o bien es consecuencia de una voluntad de engaño que sobrepasa con creces el respeto a las reglas de la buena fe a la que deben ajustarse los intervinientes en el proceso (artículo 247.1 LEC).