·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7915
clics
Trump sigue sin entender los aranceles, y lo dice a gritos en otro marciano post
10042
clics
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
5952
clics
El único aeropuerto del mundo donde puedes entrar por un país y salir por otro
3843
clics
Pedro Sánchez, invitado especial en la gala de los 20 años de ‘Polònia’: “Es el mejor”
4121
clics
"Ahora se entienden muchas cosas": el plan real de Elon Musk con Twitter y por qué se gastó una millonada en la red social
más votadas
373
La mujer del alcalde de Alicante cobra el alquiler de una VPO que adquirió en 2006, ya casada, y en la que nunca vivió
414
La UCO guarda silencio sobre por qué no reclamaron las cuentas bancarias de Montoro
457
¿De verdad es más importante evitar el fútbol pirata que la libertad de Internet?
341
Los grandes tenedores solo podrán comprar edificios para alquiler asequible y no para especular en Catalunya
287
El Congreso de Argentina aprueba la reforma laboral que aumenta la jornada a 12 horas
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
11
clics
El abogado que ideó la limitación para invertir en vivienda, sobre la nueva ley catalana: “No evita la especulación”
Pablo Feu señala que la restricción de la prohibición solo para grandes propietarios y empresas desvirtúa su propuesta y no pondrá fin a las adquisiciones de pisos como forma de inversión
|
etiquetas
:
vivienda
,
especulacion
,
catalunya
,
cataluña
4
1
0
K
55
politica
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
55
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Robus
A ver:
La principal diferencia es que este jurista planteaba que todo aquel que compra una vivienda –salvo algunas excepciones– deba vivir en ella. Con la proposición de ley actual, que deberá tramitarse ahora en el Parlament, quedan exentos de esta obligación los pequeños propietarios.
No, si fuese así las grandes empresas no podrían comprar viviendas y esa ley no lo prohibe, ni tampoco la tenencia.
Luego dice:
No lo impide. Faculta a las personas jurídicas y al pequeño tenedor
…
» ver todo el comentario
0
K
12
#1
albx
Se pone el IVA/ITP de la vivienda al 21%. En el momento de la compraventa se abona el 6% y el resto aplaza el pago en varios años.
Luego en el IRPF esos pagos pendientes se bonifican cada año el 100% si es la vivienda habitual, el x% si está alquilada, el y% si es para apartamento turístico y el 0% si está vacía.
Para venderla tienen que estar todas las cargas liquidadas.
Los porcentajes de bonificación los podrían regular autonomías y ayuntamiento dentro de unos márgenes.
0
K
9
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
La principal diferencia es que este jurista planteaba que todo aquel que compra una vivienda –salvo algunas excepciones– deba vivir en ella. Con la proposición de ley actual, que deberá tramitarse ahora en el Parlament, quedan exentos de esta obligación los pequeños propietarios.
No, si fuese así las grandes empresas no podrían comprar viviendas y esa ley no lo prohibe, ni tampoco la tenencia.
Luego dice:
No lo impide. Faculta a las personas jurídicas y al pequeño tenedor
… » ver todo el comentario
Luego en el IRPF esos pagos pendientes se bonifican cada año el 100% si es la vivienda habitual, el x% si está alquilada, el y% si es para apartamento turístico y el 0% si está vacía.
Para venderla tienen que estar todas las cargas liquidadas.
Los porcentajes de bonificación los podrían regular autonomías y ayuntamiento dentro de unos márgenes.