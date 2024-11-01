edición general
El abogado que ideó la limitación para invertir en vivienda, sobre la nueva ley catalana: “No evita la especulación”

Pablo Feu señala que la restricción de la prohibición solo para grandes propietarios y empresas desvirtúa su propuesta y no pondrá fin a las adquisiciones de pisos como forma de inversión

Robus #2 Robus
A ver:

La principal diferencia es que este jurista planteaba que todo aquel que compra una vivienda –salvo algunas excepciones– deba vivir en ella. Con la proposición de ley actual, que deberá tramitarse ahora en el Parlament, quedan exentos de esta obligación los pequeños propietarios.

No, si fuese así las grandes empresas no podrían comprar viviendas y esa ley no lo prohibe, ni tampoco la tenencia.

Luego dice:

No lo impide. Faculta a las personas jurídicas y al pequeño tenedor

#1 albx
Se pone el IVA/ITP de la vivienda al 21%. En el momento de la compraventa se abona el 6% y el resto aplaza el pago en varios años.
Luego en el IRPF esos pagos pendientes se bonifican cada año el 100% si es la vivienda habitual, el x% si está alquilada, el y% si es para apartamento turístico y el 0% si está vacía.
Para venderla tienen que estar todas las cargas liquidadas.
Los porcentajes de bonificación los podrían regular autonomías y ayuntamiento dentro de unos márgenes.
