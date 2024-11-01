Un abogado de EEUU acusa a Hacienda de España de engañar a extranjeros con la Ley Beckham

El abogado estadounidense Robert Amsterdam acusó este jueves a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de España de «engañar a extranjeros» para hacerles pagar «millones de dólares» a través del programa de incentivos fiscales conocido como ‘Ley Beckham’. Robert Amsterdam, socio del bufete Amsterdam Partners, presentó este jueves en Nueva York el informe actualizado sobre presuntos abusos sistemáticos y violación de derechos humanos en la ejecución de la ‘Ley Beckham’ (cuyo nombre oficial es Real Decreto 687/2005, luego integrad
"Su firma legal envió ayer una carta al Departamento del Tesoro de EE.UU. en la que alerta de que el uso de servidores de la empresa china Huawei por parte de la AEAT pone en riesgo los datos fiscales de contribuyentes estadounidenses".
"El abogado aseguró que Pedro Sánchez está actuando «como intermediario con respecto a Venezuela y China» y se refirió a la participación de Zapetero como mediador en el conflicto de Venezuela, entre… » ver todo el comentario