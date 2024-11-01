edición general
2 meneos
11 clics

El abogado de Ábalos cambia de estrategia con Jéssica: deja caer que se dedicaba a la prostitución para intentar desacreditarla

El contexto: Este cambio de estrategia se produce justo cuando Jéssica ha decidido hablar y contar con todo tipo de detalles que Ábalos la enchufó y que nunca fue a trabajar.

| etiquetas: ábalos , jéssica
1 1 1 K 20 actualidad
1 comentarios
1 1 1 K 20 actualidad
devilinside #1 devilinside
Interpretación incorrecta. Lo que ha intentado (y no sé hasta que punto lo conseguirá) es alegar que Aldama le puso a la chica como soborno y que era el que corría con los gastos, y que su cliente no ha puesto un puto euro, para intentar minar el delito de malversación
0 K 11

menéame