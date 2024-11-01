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El abogado de Ábalos cambia de estrategia con Jéssica: deja caer que se dedicaba a la prostitución para intentar desacreditarla
El contexto: Este cambio de estrategia se produce justo cuando Jéssica ha decidido hablar y contar con todo tipo de detalles que Ábalos la enchufó y que nunca fue a trabajar.
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devilinside
Interpretación incorrecta. Lo que ha intentado (y no sé hasta que punto lo conseguirá) es alegar que Aldama le puso a la chica como soborno y que era el que corría con los gastos, y que su cliente no ha puesto un puto euro, para intentar minar el delito de malversación
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