Abierto el testamento de Giorgio Armani, que pone en juego un imperio de unos 12.000 millones de euros

El testamento del icónico diseñador italiano Giorgio Armani, fallecido el pasado 4 de septiembre a los 91 años, fue abierto tras su funeral, aunque aún no se conoce el contenido exacto del documento, que pone en marcha la sucesión de un imperio valorado en unos 12.000 millones de euros. Los deseos del rey de la elegancia italiana, que falleció rodeado por sus seres queridos, fueron revelados el pasado martes 9 de septiembre en una notaría de Milán (norte), según informaron este jueves medios italianos. En concreto, se trata de dos documentos es