Abbath (ex-Immortal) se pasó se copas en show de Argentina y termina cancelando gira latina

El ex-líder de Immortal no la pasó muy bien el día de ayer en la Argentina pues al salir sobre el escenario no aguantó mucho tocando en vivo. Su aparente estado de ebriedad le impidió llevar el show y terminó cancelando la fecha, a las pocas horas también canceló la segunda fecha en el país sudamericano y finalmente terminó cancelando la gira completa. Asistentes al show revelan que Abbath también se habría peleado con su guitarrista, motivo por el cual el músico no salió a escena con la banda.