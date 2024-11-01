edición general
Abascal traslada su apoyo a Bolsonaro tras la condena a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha trasladado este viernes su apoyo al expresidente de Brasil.

Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Si tanto le gusta Bolsonaro que se vaya a la cárcel con él, no?
9 K 124
rob #9 rob
#1 Pero con la camiseta del Ejército de Tierra. Ajustadita...
0 K 13
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso
#1 apoyaron a Jeanine, ahora a Jail…
0 K 20
#5 rekus *
Con Santi podemos estar tranquilos: Un golpe de estado implica, en cierta forma, trabajar.
4 K 60
BastardWolf #4 BastardWolf
Las fotos con Netanyahu, la ceremonia de presidencia de Trump, los congresos con Milei...
Este tio no tiene una foto dandose un abrazo con Hitler unicamente porque por distancia temporal le resulta imposible!
1 K 32
Fotoperfecta #6 Fotoperfecta *
#4 Siempre nos quedará Photoshop o alguna piadosa IA que los una en una unidad de destino en lo universal.
0 K 12
pepel #8 pepel
Santiago, no abandones a Milei, te necesita. Y cierra España.
0 K 20
Imag0 #11 Imag0
Mierdascal cerrando filas con el resto de zurullos humanos del planeta
0 K 17
#3 Tiranoc
Que le metan otros 27 a él por solidaridad :troll:
1 K 14
Ludovicio #14 Ludovicio
La extrema derecha española solidariza con la extrema derecha brasileña que ha intentado un golpe de estado.

Maravilloso.
0 K 13
Tito_Keith #7 Tito_Keith
Claro que sí campeón. Demócrata de toda la vida, como su padre
0 K 8
Narmer #10 Narmer
Y que este impresentable aspire a gobernar nuestro país… :wall:

Sé que no hay que reírse de los sunormales, pero, queridos votantes de Vox, sois una panda de retrasados mentales si pretendéis que este personaje nos represente y dirija. No lo pondría ni de presidente del edificio.
0 K 8
Lamantua #13 Lamantua
Nazi solidario con nazi.
0 K 8
#2 NoMeVeas *
"Luis, se fuerte"
0 K 7
Glidingdemon #12 Glidingdemon
Ahí le tenéis, haciendo amigos con un país como brasil, ahora sí desde brasil se quejan, es una injusticia, para los fachas, claro está.
0 K 7

